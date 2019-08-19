В США сектанты рекламируют «чудодейственное лекарство» от рака и ВИЧ – на самом деле это отбеливатель, опасный для здоровья

В США под видом лекарств от ВИЧ и рака в интернете распространяют химикаты, которые во время реакции соединения образуют отбеливатель.

Об этом предупреждает управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, сообщает «ВВС-Украина».

Заявление стало реакцией на раствор, который распространяют в интернете под брендом «Чудодейственный минеральный раствор» и «Чудодейственная минеральная добавка», или под аббревиатурой MMS (Master Mineral Solution).

Раствор состоит из 28% соли хлорит натрия и дистиллированной воды. Покупателям предлагают перед употреблением смешать эту жидкость с лимонной кислотой (например, с соком лимона или лайма), нередко кислота продается в комплекте как «активатор». В результате взаимодействия с кислотой соль превращается в диоксид хлора – мощное отбеливающее средство.

В интернете этот раствор рекламируется как лекарство от многих болезней: от простуды до ВИЧ и рака. Также утверждается, что он помогает при «лечении» аутизма. Средняя цена – около 30 долларов.

При попадании в организм отбеливатель вызывает тошноту, диарею и сильное обезвоживание, а при регулярном употреблении может привести к отказу печени, предупреждают американские чиновники.

Впервые Минздрав США предупреждал о рисках употребления «чудодейственного напитка» в 2010 году. В январе этого года канал «NBC News» писал о группах родителей в Facebook, практикующих «лечение» своих детей этим раствором. Такие группы могут насчитывать от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Многих из этих родителей объединяет то, что их дети страдают аутизмом. И они думают, что эти средства могут «вылечить» детей.

Оказалось, что лидер секты целителей, «преподобный» Леон Эдвардс связан с «Церковью здоровья и исцеления Второго исхода», зарегистрированной в США. Эта довольно большая секта работает в нескольких странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии. «Церковь» выпускает видео, брошюры и даже книги о пользе «чудодейственных минеральных растворов».

Основатель секты – бывший сайентолог Джим Хамбл. Он утверждает, что открыл чудодейственные свойства хлорита натрия в 1996 году, когда работал в Африке. Там он якобы узнал, что им можно вылечить малярию, но «Красный крест», с которым он работал, предпочел сохранить в тайне информацию о таком «дешевом и эффективном способе».

Призывы пить эту жидкость секта объединяет с квазирелигиозной риторикой в ​​стиле «нью-эйдж». Вступить в секту в США стоит 35 долларов. Аккаунты «церкви» заблокированы в Facebook и YouTube.

Напомним, что ранее в Германии расследовали загадочное убийство пятерых человек, которые могли принадлежать к «средневековому культу».