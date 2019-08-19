В Николаеве утром на Намыве загорелся грузовик

В Николаеве утром 18 августа в микрорайоне Намыв произошел пожар грузовика «ГАЗ».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар охватил моторный отсек и кабину грузовика. На место прибыли сотрудники 2-й и 3-й пожарно-спасательных частей, которые погасили возгорание на площади в 5 кв.м. Во время пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, что ранее в центре Николаева напротив парка сгорели «Жигули».