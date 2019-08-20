Николаевец пожаловался на заросли амброзии в Варваровке – администрация Центрального района обещает принять меры

В Варваровке, на пересечении улиц Северная и Мичурина разрослась амброзия. В администрации Центрального района пообещали разобраться с растением-вредителем.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» сообщили в приемной главы администрации Центрального района.

Так, на почту редакции поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Северная и Мичурина в Варваровке улицы заросли амброзией. Это растение подавляет культурные растения, а также её цветение вызывает сильную аллергию у части населения.

На вопрос редакции, планируются ли мероприятия для искоренения сорняка в приемной сообщили, что в ближайшее время сотрудники управления коммунального хозяйства и благоустройства выедут на место, чтобы разобраться за кем закреплена территория и принять необходимые меры по поводу ликвидации амброзии.

Отметим, что в 2017 году в мэрии Николаева решили отказаться от химических веществ для уничтожения амброзии, решив что её нужно «вырывать с корнем». Но уже в этом году директор департамента ЖКХ Николаева Сергей Коренев сообщил, что с амброзией в городе будут бороться с помощью бишофита, который по принципу действия похож на техническую соль, но менее вреден для окружающей среды и практически безвреден для человека.