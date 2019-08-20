Во время ремонта трассы «Кропивницкий – Николаев» нашли древнее захоронение, которому четыре тысячи лет

В Кировоградской области под трассой Н-14 «Кропивницкий-Николаев» найдены захоронения, которым более 4 тысяч лет – предварительно, это были представители ямной культуры.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на ТСН.

Захоронения были обнаружены в ходе строительных работ на трассе – работники случайно зацепили два древних кургана, а после археологам профинансировали экспедицию. Благодаря ней удалось обнаружить вход в погребальную камеру, которая была закрыта статуями. В усыпальнице нашли останки двух людей, которые жили более четырех тысяч лет назад. Археологи утверждают, что это представители ямной культуры, которые некогда вытеснили из степей киммерийцев и скифов.

- Это индоевропейцы. Они были похожи на нас, возможно, были блондинами с голубыми или серыми глазами. Если бы этот человек попал в наше время, мы бы его не отличили от нас. Разве что языком и манерами поведения, – рассказал руководитель экспедиции Николай Тупчиенко.

Кроме того, в захоронении были найдены кувшины с неизвестным содержание и древние предметы быта. Все это будет впоследствии изучаться археологами.