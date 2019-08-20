Служба автодорог проигнорировала просьбу ДЖКХ Николаева о восстановлении покрытия на Ингульском и Варваровском мостах

Служба автодорог Николаевской области проигнорировала обращение департамента ЖКХ Николаевского городского совета с просьбой восстановить дорожное покрытие и убрать прибордюрную территорию Ингульского и Южнобугского мостов.

Об этом ДЖКХ сообщает на своей странице в Facebook.

«Без реакции или хотя бы ответа осталось письмо в службу автомобильных дорог в Николаевской области. На прошлой неделе по поручению городского головы Александр Сенкевич, департамент ЖКХ обратился к САД с просьбой восстановить дорожное покрытие и убрать прибордюрную территорию мостовых сооружений города», - сообщили в ДЖКХ.

В частности, отмечается, что игнорируя этот аспект своей работы САД ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей города, а также может стать причиной аварийных ситуаций во время маневрирования транспортных средств или технических проблем при разведении мостов.

«Надеемся, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области, вспомнит о возложенные на него обязанности и выполнит свою часть работ, чтобы жители города не страдали от некачественного дорожного покрытия на дорогах, подчиненных Службе», - говорится в сообщении.

Также в департаменте напомнили, что на балансе САД в Николаевской области находятся улица Большая Морская (от улицы Пушкинская до Южнобугского моста), улица Никольская (от улицы Пушкинская до улицы Большая Морская), улица Пушкинская (от улицы Большая Морская к Ингульскому мосту); ПГУ (от Ингульского моста до Терновской развилки), территория Терновской развилки (от Киевского шоссе до улицы Мало-Терновская (Ульяновых), улица Веселиновская (от моста до улицы Одесское шоссе), улица Одесское шоссе (от моста до границ города).

В тоже время, мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook поблагодарил САД, за то что те с понимаем относятся к неудобствам, связанным с неудовлетворительным состоянием выезда из города в направлении Одессы.

Согласно документу, который опубликовал мэр, то речь идет об обращении жительницы О. Мезенцовой касательно неудовлетворительного состояния дорожного покрытия в направлении до села Сливино и на выезде из Николаева. На что в САД ответили, что на 2019 год запланирован текущий ремонт трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск км 126+100 - км 128+100.

«Проектно-сметная документация находиться на стадии утверждения и проводиться процедура закупки услуги. Работы по ремонту участков дорог, которые не входят в текущий ремонт выполняются за счет эксплутационного содержания», - сообщили в Службе автодорог.

Напомним, как 17 апреля, в Николаеве на Варваровском мосту состоялось совещание первых лиц города и области, а также чиновников, чтобы решить проблему с ямами на дорожном покрытии, из-за которых в последнее время часто случаются пробки. К ямочному ремонту таки преступили из-за чего 25 апреля, возникла масштабная пробка на Варваровском (Южнобугском) мосту в Николаеве.