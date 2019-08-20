В топ-200 лучших школ Украины попали николаевские гимназия, коллегиум и лицей

Три николаевских учебных заведения попали в рейтинг общеобразовательных школ Украины по итогам Внешнего независимого оценивания 2019 года.

Рейтинг составил ресурс «Освіта.ua».

В качестве исходных данных для составления рейтинга использовали результаты оценивания, которые показали выпускники школ в 2019 году. Рейтинговый балл рассчитали на основании среднего значения баллов ВНО, полученных учениками по всем предметам и с учетом общего количества тестов, пройденных выпускниками каждой школы.

Николаевская гимназия №2 заняла 81-е место в рейтинге (149,8 балла, в прошлом году гимназия заняла в этом рейтинге 68-е место). Николаевский муниципальный коллегиум им. Владимира Чайки занял 129-ю строчку (147,5 балла, 453-е место в прошлом году). Николаевский морской лицей имени профессора Александрова стал 178 в рейтинге (145,2 балла, 210-е место в 2018 году).

Лучшей школой Украины, согласно рейтингу, стал Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете им. Ивана Франко (168,9 балла). В топ-10 рейтинга также попали шесть киевских школ и по одному учреждению из Днепра, Харькова и Ивано-Франковска.

Напомним, что ранее в топ-200 украинских университетов попали четыре николаевских вуза.