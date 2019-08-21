Новый детский сад на Водопое может заработать уже в будущем году

Мои избиратели и другие жители Николаева знают, что один из моих приоритетов в депутатской работе — решение проблемы с обеспечением детей местами в дошкольных учебных учреждениях. Так сейчас официально именуются детские сады, хотя и мы, люди старшего поколения, и молодежь, по привычке продолжаем называть их детскими садами.

Недавно горсовет выделил 1,3 млн. грн. для разработки проектно-сметной документации на реконструкцию бывшего детского сада №15, выкупленного в декабре прошлого года в собственность городской общины. На днях на этом объекте провел рабочее совещание Николаевский городской голова Александр Сенкевич. Вместе с ним присутствовали первый заместитель городского головы Владимир Крыленко, начальница городского управления образования Анна Лычко, руководитель администрации Ингульского района Юрий Гранатуров, представители управления капитального строительства горисполкома и, разумеется, я — ваш покорный слуга и депутат горсовета по данному избирательному округу

Немного истории. Этот детский сад на улице Космонавтов был построен и сдан в эксплуатацию примерно сорок лет назад. Он был ведомственным (при советской власти — очень распространенная практика) и принадлежал расположенному недалеко заводу смазочного и фильтрующего оборудования. К сожалению, после развала Советского Союза завод, что называется, загнулся, а детсад №15 оказался в собственности у частного собственника и несколько раз переходил из рук в руки. Еще в «лихих девяностых» он перестал быть детским садом. Новые хозяева хотели использовать его под коммерческую деятельность, попытались перепланировать. Но дело у них не пошло. Так и стоял заброшенным этот двухэтажный корпус с прилегающей территорией.

Между тем проблема нехватки детских мест в садах со временем стала обостряться. В условном треугольнике, ограниченном улицами Троицкой (Кирова), Космонавтов и Нагорной, где и находится мой избирательный округ, около 600 детей дошкольного возраста не могут попасть в детские сады. Поэтому части родителей по утрам приходится возить возить своих чад в переполненных маршрутках в другие, более отдаленные сады города, а по вечерам забирать их и привозить домой. Представьте, когда ребенок должен просыпаться, если в саду ему нужно быть до 8 утра?! Согласитесь, это форменное издевательство и над детьми, и над их родителями.

Игнорировать животрепещущую проблему я просто не имел права. Поэтому предпринял все возможные усилия для развития ныне существующих на округе детских садов №17 и №66. Там постепенно ремонтировались коммуникации, приводились в порядок группы и подсобные помещения, закупалась мебель и инвентарь. А детский сад №17 к тому же прошел полномасштабную реконструкцию и энергомодернизацию с установкой новых окон, эффективной системы отопления и т.д. Теперь для Водопоя это образцовый детский сад — эталон для остальных.

Такие меры позволили не только улучшить условия содержания и воспитания детей, но и увеличить для них количество мест.

Параллельно с этим еще семь лет назад я предложил тогдашнему мэру и своему другу Владимиру Чайке выкупить у предпринимателей здание бывшего детсада №15, реконструировать его и вернуть к жизни. Это также внесло бы ощутимую лепту в решение проблемы нехватки мест в детсадах для водопойских дошколят.

К сожалению, Владимир Дмитриевич скоропостижно ушел из жизни и решение вопроса затянулось. Свою роль сыграли и объективные, и субъективные факторы. Одни не верили в реальность такой задумки, другие подозревали мэрию в лоббировании интересов владельца неработающего детсада, многое просто упиралось в элементарные бюрократические проволочки, когда один чиновник старается переложить ответственность на другого, лишь бы самому ничего не делать. Хотя на самом деле было очевидно: покупка сада и его реконструкция, оснащение новым оборудованием, мебелью и инвентарем обойдется городу намного дешевле строительства нового детсада с нуля. К тому же нам удалось умерить финансовые аппетиты владельца и сбить цену в два раза ниже первоначальной — до 18 млн. грн. Многочисленные проверки и экспертизы показали, что это более чем конкурентная цена, выгодная для города.

Все могло тянуться еще долго. Но, слава Богу, нынешний мэр Александр Сенкевич проявил политическую волю, и в конце декабря прошлого года сделка купли-продажи была оформлена. Имущественный комплекса детсада №15 город выкупил и взял под охрану, чтобы нее допустить его разворовывания.

Но тут возникла новая проблема: нужны деньги на разработку проектно-сметной документации, а затем и на саму реконструкцию. Деньги в бюджете вроде бы есть, но и вопросов, которые требуют финансирования тоже очень много. Нам нужно проводить комплексную реконструкцию городской инфраструктуры (одни магистральные коллекторы водоканала чего стоят!) и энергомодернизацию социальных объектов, нужны квартиры для участников АТО и других граждан льготных категорий, нужно развивать городские школы и систему здравоохранения, поддерживать спорт, завершать ремонт спорткомплекса «Надежда» и Центрального городского стадиона, разбираться со спорткомплексом «Заря» и облтеплоэнерго, развивать электротранспорт, покупать пассажирские автобусы... Я тут еще и я со своим детским садом!

Кое-кто (на стану называть фамилии) мне цинично говорил: «Тебе дали деньги на сад? Дали. Так чего ты ещё хочешь? Ишь ты, реконструкцию ему подавай!».

Но в том-то и дело, что детсад нужен не лично мне, а моим избирателям — сотням простых жителей Водопоя, интересы которых в горсовете я отстаиваю вот уже почти 18 лет подряд. И отступить я просто не мог.

И тут вновь проявил твердость наш мэр. С его помощью 1,3 млн. грн. на разработку проектно-сметной документации в бюджете были изысканы. Теперь ситуация должна кардинально измениться. А.Сенкевич поставил задачу до конца года разработать грамотный проект и точно определить сумму на реконструкцию. Причем, как заверил мэр, в роли проектанта выступит предприятие, не просто обладающее всеми необходимыми разрешениями и лицензиями, но еще и не имеющее проблем в предыдущей работе с городскими властями, не допускавшее ошибок и проколов.

Непосредственно ремонтные работы могут начаться в следующем году. В идеале, к концу следующего года сад сможет гостеприимно распахнуть двери для малышей. Впрочем, видя как долго и непросто тянулся вопрос с выкупом и выделением денег не проект, не буду пока забегать вперед. Скажу лишь, что мэр Николаева планирует не только провести капитальный ремонт здания, но и выполнить термомодернизацию с учетом всех требований, которые предъявляются к учреждениям такого рода.

А теперь еще об одной задумке. Детсад №17, который сегодня посещают около 350 детей, граничит с выкупленным садом №15. Достаточно разобрать забор между ними – и это будет одна территория, один комплекс. Мое предложение заключается в том, чтобы убрать забор и, объединив корпусы стационарной отапливаемой галереей, создать на базе двух детсадов детский комбинат с общим пищеблоком, прачечной и медпунктом. Это позволит за счет объединения коллектива сэкономить фонд заработной платы и высвободить часть площадей, где можно будет открыть для малышей минимум две-три дополнительные группы. К чести мэра, он поддержал такой план при условии, что проектировщики смогут его реализовать, не нарушая действующих норм и правил. Ведь в прежние времена нормы были одни, сегодня они изменились.

В любом случае корпус преобразится до неузнаваемости, он будет полностью отремонтирован и оборудован с учетом всех требований безопасности и энергоэффективности. Уж если мы решили что-то делать, то делать это нужно добротно, по-человечески, с учетом современных стандартов и технологий. Как подчеркнул Александр Сенкевич, люди увидят, что тут начнется новая жизнь и с удовольствием будут водить сюда своих детей.

Впрочем, на детских садах проблемы образовательных учреждений округа не заканчиваются. Много делается для наших школ. К примеру, продолжается реконструкция футбольного поля, спортплощадки и беговых дорожек в школе №42, тут делается современное наружное освещение. В рамках термосанации школы заменены все окна, осталось только сделать откосы. В течение 2019-20 гг. школа приобретет новый, прекрасный и современный вид. А затем та же «участь» ждет и школу №56.

Скажу честно: мне было очень приятно, когда к нам с мэром начали массово подходить местные жители и выражать благодарность за всё хорошее, что делается на округе. Лично я их специально не собирал, никаких «массовок» устраивать не планировал. Но люди сами решили высказать свою позицию и пожелания. В целом они довольны: в учебные заведения вкладываются серьезные средства, микрорайон постепенно благоустраивается, проводился ремонт крыш многоэтажных домов, появились новые детские площадки. Как уверенно заявил молодым мамочкам один шумный и колоритный старик: «Рожайте побольше детей. С таким мэром и с таким депутатом места в детсадах точно будут!». Все, конечно, посмеялись, но ведь так оно и есть — люди верят, что проблема с устройством дошколят в детсады будет решена.

Моя семилетняя борьба за детский сад постепенно дает нужный результат. В очередной раз жизнь убедила меня в том, что следует быть последовательным и принципиальным, идти вперед и не сдаваться, не опускать руки перед трудностями. Главное — твердая убежденность, что цель, которой ты хочешь достичь, правильная.

Ликвидация очередей в детский сад — правильная цель. И потому я буду продолжать делать всё возможное, чтобы таких очередей больше не было — не только на моем округе, но и во всем Николаеве!

Анатолий Дюмин,

депутат Николаевского городского совета,

почетный гражданин города Николаева,

член Национального союза журналистов Украины.