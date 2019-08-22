Николаевский производитель обуви M-Lux опять устраивает масштабную распродажу стоковых коллекций

24,25 и 26 августа магазин M-Lux устраивает масштабную распродажу стоковых коллекций обуви для женщин в Николаеве.

Об этом сообщает администрация магазина.

«Такую распродажу M-lux уже устраивал в марте, было очень много довольных покупателей и По многочисленным просьбам магазин опять повторит это событие, подарив возможность всем желающим подобрать себе обувь на любой сезон, обуть детей в школу в натуральную кожаную обувь по смешным ценам», - говорится в сообщении.

Расположенная в Николаеве фабрика M-Lux занимается производством обуви уже свыше 20 лет, используя только натуральную кожу и высококачественные материалы. Помимо пошива молодежных коллекций, соответствующих мировым тенденциями, фабрика специализируется и на индивидуальном пошиве обуви.

Именно в эти выходные николаевский магазин «от производителя» устроит большую распродажу стоковых коллекций для женщин разного возраста. Цены на кожаную обувь от 100 гривен - это реально!

Не попустите это событие! Распродажа продлится всего три дня по адресу: улица Московская, 11Б, вход с большой Морской. Режим работы с 10:00 до 18:00.

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