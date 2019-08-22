В Николаеве 23 августа из-за чемпионата Украины по велоспорту ограничат движение транспорта по улице Гагарина

В Николаеве из-за чемпионата Украины по велоспорту 23 августа ограничат движение автомобильного транспорта по улице Гагарина.

Об этом стало известно в четверг, 22 августа, в ходе заседания исполнительного комитета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, учитывая обращение управления молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрациии, в связи с проведением Чемпионата Украины по велоспорту 23 августа будет ограничено движение транспорта, кроме пассажирского, по улице Гагарина от проспекта Богоявленского до переулка Объездного в обоих направлениях с 9:30 до 15:30.

Напомним, как в Николаеве 30 марта, состоялся чемпионат Украины в неолимпийских видах программ по велоспорту.