Глава БФ «Развитие Коблево» рассказал об участии в организации отдыха для Арт-каравана в Коблево

Август 2019-го для 11 детей из восточной Украины, участников Арт-каравана, надолго запомниться благодаря отличному отдыху в Коблево.

Об этом сообщает koblevo.news.

Ранее издание koblevo.news сообщало о шести незабываемых днях, проведенных юными гостями на берегу Черного моря. Путешествие ребят началось с обращения ГО «Здорова Україна» к депутату Коблевского сельского совета Алексею Осипенко с предложением принять на реабилитацию и организовать отдых Арт–каравану Дружбы детей-художников.

Как известно, к организации качественного отдыха для талантливых ребят подключились некоторые предприниматели курортной зоны.

О своем участии в процессе рассказал изданию глава благотворительного фонда «Развитие Коблево» Олег Боз.

Корр.: Олег Константинович, ГО «Здорова Україна» обратилась с инициативой организации отдыха для детей из городов зоны АТО к Алексею Осипенко. Расскажите, как Вы стали участником процесса.

О. Б.: Первое, что хочу сказать, это то, что среди предпринимателей Коблево сложилась группа активных деятелей, готовых отозваться на любое доброе дело.

Как можно было игнорировать просьбу детей отдохнуть в Коблево? Я сам отец и знаю, как важны для детей положительные эмоции. Тем более для детей, которые живут в условиях военных действий, но тем не менее имеют таланты и стремления реализовать их в родной стране. Конечно, я быстро отреагировал на обращение Алексея Осипенко помочь устроить детям яркие впечатления от отдыха в Коблево и сам принялся вести переговоры с моими коллегами, каждый из которых мог бы предложить для них что-то особенное.

Все участники Сообщества предпринимателей Коблево активно откликнулись на мою просьбу, и это лето в воспоминаниях маленьких гостей останется надолго.

Корр.: Это правда, что изначально организаторы планировали отправить детей на отдых в Железный порт?

О.Б.: Да. Но я рад, что они приехали именно в Коблево. Когда мы узнали об их окончательном выборе, я организовывал в среде предпринимателей сбор средств на отдых детей, на их поездки, развлечения и, конечно, подарки.

Корр.: Вы лично финансово участвовали в организации Арт-каравана в Коблево?

О.Б.: Безусловно. Но не деньги главное, – я постарался организовать им поход в дельфинарий и аквапарк, – поверьте, это намного важнее.

Корр.: Как известно, юные художники, помимо других развлечений, посетили знаменитый на весь курорт и далеко за его пределами пляжный ресторан «BoraBora». Что им понравилось там больше всего?

О.Б.: Во-первых, не просто посетили, – группа деток всю неделю отдыхала на «Bora Bora», им были предложены пляжные кровати и всевозможные развлечения. Во-вторых, им полюбилась кухня ресторана «Bora Bora», понравилось разнообразное меню. Я с радостью наблюдал, как они резвятся на берегу и с разбегу плюхаются на мягкие матрасы на кроватях, а потом бегут за стол обедать все вместе! Только улыбки на лицах!

Корр.: Что лично Вам дает участие в подобных мероприятиях? Ведь, насколько нам известно, это не первый раз, когда Вы организовываете что-то интересное для детей. В прошлом году в ночном клубе Brazil Вы устроили детям семей военнослужащих конкурсную программу со вкусными угощениями и дискотекой.

Б.О.: Да. Помню (улыбается). Что дает… Как Вам сказать? Я просто люблю это делать.

В свое время благотворительный фонд «Развитие Коблево» я организовал потому, что люблю помогать тем, кому нужна помощь и кому я реально могу помочь. Я же понимаю свои ресурсы. В этом случае они позволили мне устроить детям максимально яркий отдых.

Хочу отметить, что был впечатлен их рисунками! Украина – поистине страна талантов. С нетерпением жду фотографий с выставки рисунков наших гостей, которые будут экспонироваться в Верховной Раде Украины.