Николаевскую школьницу наградили «Крестом Святого Николая» за волонтёрскую деятельность

Ученицу 6-В класса из Николаева Лидию Немлий наградили почетным знаком отличия – «Крестом Святого Николая» за её волонтёрскую деятельность.

Об этом идет речь в сюжете ТРК «Николаев».

Школьница с позывным «Мышка» с детства плетёт военнослужащим коврики из ленточек и рисует открытки со словами поддержки. За пять лет она сплела около 79 ковриков.

«Сначала, когда началась война, мама вязала носочки. Но я к ней присоединилась, потому что мне было это интересно. Я рисовала всякие рисунки со словами «Возвращайтесь домой», флагом Украины, калиной, вышиванкой и складывала их в носочки», - рассказывает девочка.

Лидия рассказывает, что на волонтёрскую деятельность её вдохновила мама. 39-летняя Юлия Немлий помогает военнослужащим с 2014 года.

«Дети копируют своих родителей. Всегда нужно помнить о своем поведении, потому что дети с нас берут пример. Так произошло и с малой – когда начался Майдан в 2014 году…телевидение…мы нанервничались. Пошли ребята с оккупированного Крыма, мы встречали здесь, ребенок всегда был со мной рядом и она присоединилась автоматически», - отметила мама девочки.

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