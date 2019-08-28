Праздник мороженого от Ласунки в Николаеве

«Ласунка» приглашает всех желающих весело и вкусно отметить Праздник мороженого!
Об этом говорится в сообщении компании.
«За последние 15 лет у нашей компании сложилась собственная, особенная традиция – ежегодно «Ласунка» устраивает яркий марафон праздников по городам Украины. В этот раз мы приглашаем гостей и жителей Николаева стать частью нашей большой семьи», – говорится в сообщении.
31 августа на площадке перед ДТ «Южный Буг», проспект Центральный, 259 состоится грандиозный Праздник мороженого от компании «Ласунка». Начало мероприятия – в 14:00.
Гостей праздника ждут разнообразные конкурсы:
- кеппи-хеппи;
- гонки на лыжах;
- юные художники;
- ice cream tatoo.
«А еще приглашаем всех желающих принять участие в необычном соревновании – «Сумасшедшие продавцы»! Участники этого конкурса устроят настоящую “перестрелку” вкусным мороженым на специально оборудованном ринге с магазинными прилавками. Не волнуйтесь за сохранность одежды – перед конкурсом всем раздадут дождевики, бахилы и перчатки. Побеждает самый чистый «продавец»! – говорите в сообщении.
Проведите последний день лета ярко и вкусно вместе с ТМ «Ласунка».