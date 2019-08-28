Праздник мороженого от Ласунки в Николаеве

«Ласунка» приглашает всех желающих весело и вкусно отметить Праздник мороженого!

Об этом говорится в сообщении компании.

«За последние 15 лет у нашей компании сложилась собственная, особенная традиция – ежегодно «Ласунка» устраивает яркий марафон праздников по городам Украины. В этот раз мы приглашаем гостей и жителей Николаева стать частью нашей большой семьи», – говорится в сообщении.

31 августа на площадке перед ДТ «Южный Буг», проспект Центральный, 259 состоится грандиозный Праздник мороженого от компании «Ласунка». Начало мероприятия – в 14:00.

Гостей праздника ждут разнообразные конкурсы:

кеппи-хеппи;

гонки на лыжах;

юные художники;

ice cream tatoo.

«А еще приглашаем всех желающих принять участие в необычном соревновании – «Сумасшедшие продавцы»! Участники этого конкурса устроят настоящую “перестрелку” вкусным мороженым на специально оборудованном ринге с магазинными прилавками. Не волнуйтесь за сохранность одежды – перед конкурсом всем раздадут дождевики, бахилы и перчатки. Побеждает самый чистый «продавец»! – говорите в сообщении.

Проведите последний день лета ярко и вкусно вместе с ТМ «Ласунка».