Танцы, игры и подарки: в последний день лета николаевцам устроили настоящий праздник мороженого

Суббота, 31 августа, стала ярким завершением лета для николаевцев. В центре Николаева прошел масштабный праздник мороженого, на котором горожане всех возрастов смогли покуражиться, получить бесплатное мороженое, поучаствовать в веселых конкурсах и проявить свою креативность.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Несмотря на очень жаркую погоду, на солнечной площадке ТЦ «Южный Буг» собралось огромное количество народу. Люди от мала до велика стояли в длинной очереди, чтобы получить «пропуск» для участия в викторинах, конкурсе рисунков и, чтобы получить бесплатное мороженое от торговой марки «Ласунка». Кроме того, имела место и забавная фотозона, которую не упустили из виду ни родители, ни дети и фейсарт. Организаторами праздника выступила торговая марка «Ласунка», ОО «Миколаїв - єдина родина» и ее глава Владислав Чайка, который поприветствовал гостей мероприятия вместе с секретарем горсовета Татьяной Казаковой.

Владислав Чайка — Кто-то из вас завтра пойдет первый раз в детский сад, кто-то услышит первый звонок и сядет первый раз за школьную парту. Но сегодня наша команда хочет подарить вам этот праздник, который должен вам запомниться на долгое время. Сегодня будут песни, танцы и конкурсы. Сегодня без подарков не уйдет никто. Поэтому запасайтесь хорошим настроением! - отметил Владислав Чайка.

Организаторы, предвидев особую солнечную активность, поставили зонтики со столиками, чтобы гостям мероприятия было комфортно наблюдать за происходящим. Однако, присутствующих было очень много и желающие поучаствовать в интересных викторинах буквально облепили сцену, чтобы быть«в первых рядах». Кроме того, всех гостей развлекали юные николаевские танцоры, а любители оружия и игрушечных призов могли попробовать свои навыки стрелков в ТИРе.

Команда ОО «Миколаїв- єдина родина» подготовила разнообразную развлекательную программу, в которой юные николаевцы с большим удовольствием приняли активное участие. После веселых конкурсов Владислав Чайка роздал самым активным детям сладкие сюрпризы и грамоты.