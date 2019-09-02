«Средства были выделены только в июле», - в гороно Николаева рассказали, когда все школы будут укомплектованы мебелью от НУШ

На сегодняшний день еще не все школы Николаева оборудованы мебелью и необходимой комплектацией в рамках государственной программы «Новая украинская школа».

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала глава управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко.

По ее словам, торги на приобретение мебели стартовали еще в мае, однако средства для покупки парт и стульев были выделены из городского бюджета только в июле. Отметим, что покупка оборудования в рамках «Новой украинской школы» проходит по принципу софинансирования – 70% выделяют из государственного бюджета, 30% - из городского.

— Управление образования объявило торги еще в мае на закупку мебели. Но средства на софинансирование, которое является обязательным для использования государственной субвенции на Новую украинскую школу, были выделены только в июле. В свою очередь, мы заключили договор, часть мебели уже есть в школах, собрана и уже даже в классах стоит, все школы получат парты и стулья до 15 сентября, - сказала Анна Лычко.

Тендеры на закупку мебели опубликованы на сайте электронных закупок Prozorro. Одни торги на закупку стульев, на 2 миллиона 346 тысяч были завершены 27 мая. Однако договор с фирмой-победителем ЧП «ТК-Ренессанс» был подписан 17 июля.

Аналогичная ситуация возникла и с тендером на закупку мебели (столы, шкафы, полки) на 3 миллиона 284 тысячи гривен. Заказчик в лице гороно заключил договор с подрядчиком – той же фирмой 17 июля.

Отметим, программа Министерства науки и образования "Новая украинская школа" стартовала в 2017 году. Она предполагает новый подход к учебному процессу в младших классах - к примеру, ученики не сидят все время за партой, уроки проводятся в игровой форме, класс для занятий младшеклассников поделел на секторы, также отменена система оценивания баллами - вместо этого у каждого ученика есть портфолио личных достижений. На деле реформа требует значительных денежных вливаний из бюджетов различных уровней, поскольку во многих украинских школах нужно не только сделать ремонт, но и закупить необходимое оборудование. Поскольку закупка происходит по принципу софинансирования, а средств реформы не хватает, возникают заминки, из-за чего школы комплектуются по новой программе уже второй год. Стоит отметить, что пока не все школы присоединились к программе НУШ.