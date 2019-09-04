21-летний парень из Николаевской области, у которого обнаружили опухоль бедра, нуждается в финансовой помощи

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21-летнему николаевцу Максиму Воробелю, у которого обнаружили опухоль бедра, требуется финансовая помощь на лечение.

Об этом на своей странице в Instagram написала Кристина.

У парня обнаружили опухоль бедра (10-20 см) и поставили диагноз «признаки саркомы мягких тканей верхней трети бедра». Сейчас ему необходимо пройти курс химиотерапии и дальнейшую операцию. В связи с этим его близкие и родственники обращаются к неравнодушным с просьбой о финансовой поддержке для необходимой операции и лечения.

«Только с вашей помощью мы сможем помочь парню. Важна любая сумма, любая помощь. Я верю, что мир не без добрых людей», – написала девушка.

Реквизиты для оказания помощи:

Номер банковской карты: 4149 4991 1488 1566 (Воробель Максим Анатольевич)

Виолетта Чех

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русскийобщество