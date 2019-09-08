«Джокер» получил главную награду Венецианского кинофестиваля – в одной из категорий выиграл и украинский фильм

На итальянском острове Лидо 7 сентября завершился 76-й Венецианский международный кинофестиваль. Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли получил «Золотого льва».

Об этом сообщает «theБабель».

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру достался Рою Андерссону за фильм «О бесконечности». Специальный приз жюри фестиваля получил Роман Полански за фильм «Я осуждаю».

Лучшим актером признали Луку Маринелли («Мартин Иден»), а лучшей актрисой – Ариан Аскариде («Глория Мунди»). Приз за лучший сценарий получил китайский режиссер Юньфань за анимационную ленту «Дом 7 на Черри Лейн».

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида» одержал победу по результатам голосования жюри в официальной конкурсной программе «Горизонты». «Горизонты» являются второй по значимости программой Венецианского кинофестиваля и проводятся параллельно с главным конкурсом. К участию в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы.

Венецианский кинофестиваль – старейший в мире, он основан в 1932 году. Входит в «большую тройку» самых престижных кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским.

Напомним, что ранее в Николаеве команда создателей презентовала фильм «Иловайск 2014».