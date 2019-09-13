В Николаеве 21 и 28 сентября из-за проведения Всемирной недели спорта и благотворительного мероприятия ограничат движение на нескольких улицах

В субботу, 21 сентября, в Николаева улица Адмиральская и Ингульский спуск временно будут пешеходной зоной. Также улица Адмиральская будет пешеходной и в субботу, 28 сентября.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 13 сентября, в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данное решение было принято, учитывая обращение управления молодежи и спорта Николаевской ОГА, в связи с проведением Всемирной недели спорта. Пешеходной улица Адмиральская на участке движения транспортных средств от улица Лягина до улицы Шнеерсона будет с 10:00 до 18:00.

Также, в этот день пешеходным станет Ингульский спуск на участке движения транспорта от улицы Набережной до улицы Адмиральской с 9:00 до 20:00.

Кроме этого, в субботу 28 сентября, в связи с проведением благотворительного спортивно-массового мероприятия: с 9:00 до 13:00 пешеходной зоной станет улица Адмиральская от улицы Адмиральской, 31/1 до перекрестка с улицей Инженерной, вокруг Манганариевского сквера до улицы Адмиральской, 27.

Также решением рекомендовано департаменту ЖКХ заказать проект организации дорожного движения и согласовать его с управлением патрульной полиции; поручить управлению по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета обеспечить установку транспортных ограждения; а также рекомендовать управлению патрульной полиции обеспечить охрану гражданского порядка и контроль за дорожным движением на указанных участках.

Напомним, что в Николаеве 13-16 сентября из-за празднования Дня города перекроют движение автомобилей на участках некоторых центральных улиц.