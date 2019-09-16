На окончание ремонта в николаевском Доме ребенка нужно еще 3,9 миллиона – вопрос никак не вынесут на сессию

В Николаевском областном Доме ребенка необходимо закончить ремонтные работы на 3,9 миллиона, но, несмотря на готовый проект, вопрос все еще не рассматривали на сессии областного совета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила исполнительный директор фирмы ООО «Антарес-буд» Юлия Филиппова.

Предприятие «Антарес-буд» уже несколько лет занимается ремонтом здания Дома ребенка и прилегающей территории. По словам Юлии Филипповой, для окончания ремонта, на который в общей сложности ушел 31 миллион, нужно 3 миллиона 900 тысяч – деньги пойдут на введение в эксплуатацию лифта и установку нескольких площадок.

— Мы ждем финансирование, Виктория Викторовна (Москаленко - ПН) была на объекте, все видели, заказчик у нас – управление капитального строительства облгосадминистрации, они подавали депутатам проект о том, что нужно заканчивать. На сегодняшний день нужно 3 миллиона 900 тысяч для того, чтобы закончить – нужно сделать дымоудаление для лифта и запустить лифт, сделать две площадки и систему вентиляции, то есть эти деньги необходимы, чтобы это закончить. Это с учетом того, что там уже выполненных работ на 31 миллион. Фактически осталась капля в море. Мы очень надеемся на сознательность наших депутатов, - сказала Юлия Филиппова.

Проект решения еще не выносился на сессию, хотя, как утверждает директор предприятия-подрядчика, управления капитального строительства ОГА регулярно выносит вопрос регулярно депутатам на рассмотрение.

— Мы надеемся, что на следующую бюджетную сессию этот вопрос будет вынесен, потому что вопрос на контроле у заказчиков, заказчик просит всех, чтобы выделили финансирование. На объекте все очень хорошо сделано, но там пристроен лифт, его нужно доделать, ввести в эксплуатацию, нужна система дымоудаления, - отметила Юлия Филиппова.

Если финансирование выделят в скором времени, работы будут закончены уже к концу года.

— Из 10 площадок 8 установлено, осталось всего две, то есть, грубо говоря, две группы детей обделенные. У нас закуплены площадки, их нужно просто установить. Естественно, до конца года мы бы все это сделали, и можно было бы на День святого Николая детям сделать вот такой вот подарок, - добавила Юлия Филиппова.

Напомним, начальник управления горздрава Николаева Ирина Шамрай заявила, что травмпункт в БСМП, который строят на протяжении трех лет, планируют сдать ко дню города в этом году.