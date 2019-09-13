Стоит над Бугом и дальше будет: в Николаеве скульптуре Фалеева вернули кораблик, утраченный 25 лет назад

В пятницу, 13 сентября, скульптура Фалеева в Николаеве на памятнике флотоводцев снова оказалась держащей в руках кораблик. Маленькую деталь воссоздали ко Дню города.

Об этом сообщает издание NikLife.

Как известно, маленький кораблик был украден неизвестными 25 лет назад. Трое мастеров-скульпторов Павел Глаголев из Херсона, николаевец Ярослав Ряснянский и одессит Виталий Лупоносов постарались вернуть памятнику утраченное с максимальной схожестью. На парусах кораблика написана фраза: «Стоїть над Бугом і далі буде».

Фигурка изготовлена из металлополимерных сплавов, которые имитируют бронзу, и не должны привлечь у злоумышленников, так как не принимаются в точках сбора.

Она была восстановлена по фотографиям и воспоминаниям очевидцев.

Напомним, в Николаеве памятнику «Мальчик с бычками» неизвестные сломали удочку.