Николаевские десантники прошли испытание полосой препятствий – они сдали «экзамен» на маруновый берет

Николаевские десантники 13 сентября прошли тактико-огневую психологическую полосу препятствий.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

День для десантников начался с парашютного прыжка с оружием, стрельбами и маршем, а закончился торжественной частью. Прошедшие полосу препятствий получили маруновые береты в знак принадлежности к десантникам.

«Десантники прошли несколько учебных этапов, первый из которых – выполнение парашютного прыжка с оружием. После этого – прохождение полосы препятствий в условиях шума и задымления, стрельбы на полигоне, перемещение в технике, спешивание, работа в двойках-тройках, эвакуация условного «раненого», а дальше – преодоление водной преграды с групповой нагрузкой – с бревном на плечах. После этого – пеший марш к расположению части, где воинов ждал спарринг, финальный этап по рукопашному бою», - сообщили в 79-й бригаде.

На строевом плацу десантников приветствовали командиры подразделений и торжественно вручили им маруновые береты. Отмечается, что ни один военнослужащий не сошел с дистанции.

Военнослужащие признали, что физические нагрузки во время прохождения полосы препятствий были ощутимыми, но посильными. Для кого-то нелегким выдался первый в жизни парашютный прыжок, для кого-то изнурительным стал многокилометровый пеший марш в снаряжении с оружием, для кого-то стал ощутимым пропущенный удар по корпусу во время спарринга.

«Но все они довольны собой, знают, почему они проходят службу в части, и верят, что время их дальнейшей военной службы не будет напрасным», - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее публиковался репортаж, как николаевские десантники встретили рассвет во время плановых прыжков с парашютом.