«Завали е**ло»: Глава управления Николаевской ОГА оскорбил нардепа от «Слуги народа» Негулевского из-за комментария в Facebook

Начальник управления инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации Николай Склонный обратился к нардепу от «Слуги народа» Игорь Негулевскому в нецензурной форме, когда тот оставил комментарий под его постом в социальной сети.

Соответствующий комментарий Склонный написал на своей странице в Facebook.

Склонный опубликовал 13 сентября общую фотографию с уже экс-руководителем Службы автомобильных дорог Николаевской области Андреем Максименко в его поддержку, которого подозревают в получении крупной неправомерной выгоды, и подписал ее следующим образом:

«Закон и Правда на нашей стороне».

В комментариях под этой публикацией отписался и народный депутат от СН Игорь Негулевский, которому Склонный в нецензурной форме посоветовал «закрыть рот».

Отметим, что во время предвыборной кампании Игорь Негулевский неоднократно пиарился на теме плохого состояния дорог в Николаевской области.

Отметим, что Андрей Максименко в 2017 году возглавлял Управление инфраструктуры Николаевской ОГА, а Николай Склонный являлся его подчиненным. Как и Максименко, Склонный является Киевлянином, и там они вместе работали в ОГА. Склонный занимал должность Начальника отдела взаимодействия с правоохранительными органами управления по вопросам оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Киевской ОГА. А Игорь Негулевский, до избрания в парламент, занимал должность директора ООО «София-Гранит».