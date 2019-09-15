15 сентября исполняется 28 лет производственно – торговой фирме «ВЕЛАМ»

Николаевская компания «ВЕЛАМ» - производитель матрасов, спальных аксессуаров и нетканых материалов.

История ее развития связана с историей развития Украины. «ВЕЛАМ» - ровесница независимой Украины. Год рождения - 1991 год.

Личный рецепт успеха: отличные условия труда для персонала, современные технологии, высокое качество продукции, экологическая безопасность и приверженность интересам клиентов.

Производственные участки ВТФ «ВЕЛАМ» - это комплекс зданий и сооружений с развитой инфраструктурой. Сложные текстильные линии, уникальные комплексы швейных машин, современное оборудование из Турции, Италии, Швейцарии, США – все это слажено работает под управлением квалифицированного персонала.

С 2004 года в компании действует Интегрированная система менеджмента, сертифицированная на соответствие международным стандартам ISO 9001, ISO 45001 и ISO 14001. Это свидетельство высокого уровня управления процессами компании.

Продукция ТМ «ВЕЛАМ» известна и за пределами страны. Она достойно представляет Украину на зарубежных выставках. Только в Украине, более 1000 торговых точек представляют продукцию «ВЕЛАМ».

Выставка IMM Cologne 2019 (г. Кельн, Германия)

Более двух миллионов соотечественников уже сделали свой выбор в пользу продукции «ВЕЛАМ».

Успехи предприятия подтверждаются многочисленными престижными званиями и наградами: «Сумлінний платник податків», «Золота Торгова марка України», «Лідер року», «Благодійник року», «Выбор Украины», «Зірка якості», «Краще підприємство з охорони праці» и другие.

Социальная ответственность – еще одна сфера жизни компании. За годы деятельности «ВЕЛАМ» оказала помощь сотням лечебных, детских и общественных организаций, благотворительным фондам и простым гражданам в решении насущных проблем.

Компания благодарна потребителям за выбор продукции «ВЕЛАМ» и долгие годы доверия.