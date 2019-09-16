В Николаеве откроют для посещения Сиверсов Передний маяк, - Министерство инфраструктуры

В Николаеве откроют для туристов Сиверсов Передний маяк.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

«Маяки Украины отныне будут не только обеспечивать безопасность на море, но и гостеприимно принимать у себя туристов. Такое решение принято на основании мировой практики, ведь маяки – это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины», - сообщили в министерстве.

Сейчас для посещения открыты: Воронцовский маяк в Одессе, Сиверсов Передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области. Впоследствии планируют расширить этот список. Такие меры не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни.

Международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маячных служб, членом которой является Украина, рекомендует принимать меры по сохранению и маркетингу исторических маяков, информированию общественности о роли маяков как объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания в водах Украины.

Сайт «Николаевский базар» сообщает, что в районе Широкой балки расположена маячная система, состоящая из двух маяков – Сиверсова Переднего и Сиверсова Заднего. Горя красным светом, они обеспечивают проход судов по 11 и 12 коленам Бугско-Днепровского лиманского канала.