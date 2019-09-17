Президент Зеленский назначил судью Губницкого в Ленинский райсуд Николаева

Дмитрий Губницкий (фото из архива) Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Губницкого на должность судьи Ленинского районного суда Николаева.

Об этом свидетельствует указ №698/2019, опубликованный на сайте главы государства во вторник, 17 сентября.

Отметим, что 13 августа Высший совет правосудия внес Президенту представление о назначении Губницкого судьей Ленинского райсуда бессрочно. Еще в апреле 2012 года он стал судьей указанного суда на пять лет. В связи с тем, что срок его полномочий истек в 2017 году, ВСП по результатам квалификационного оценивания рекомендовал его назначить бессрочно.

Ранее сообщалось, что 14 марта на сайте Высшего Совета Правосудия Украины появилось сообщение о том, что на заседании принято решение об увольнении, в связи с подачей заявления об отставке заместителя председателя Ленинского районного суда Николаева Дмитрия Захарченко.

После этого в Ленинском районном суде Николаева посетовали, что в ближайшее время правосудие будут осуществлять только двое судей, хотя штатное расписание этого суда предполагает наличие 14.

Напомним, что в апреле текущего года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судьи Ленинского районного суда Николаева Юрия Крутия в связи с подачей заявления об отставке.