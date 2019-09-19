«Хирургия одного дня»: Николаевская БСМП получила новое оборудование для проведения миниинвазивных операций

Николаевская больница скорой медицинский помощи получила новое оборудование в хирургическое отделение для проведения малоинвазивных операций.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главврач БСМП Александр Демьянов сообщил, что БСМП из-за реформы призвана больница конкурировать с другими лечебными учреждениями в плане оказания хирургической помощи. В связи с этим возник очень острый вопрос о внедрении в работу и расширения возможностей малоинвазивной хирургии, которая дает возможность уменьшить койко-день после операции, уменьшить количество послеоперационных усложнений и, в конце концов, устраняет необходимость пребывания на дорогостоящей стационарной койке пациента в послеоперационном периоде. Необходимое оборудование для больницы приобрел сын экс-мэра Владимира Чайки Владислав.

Александр Демьянов — Неоспоримое достоинство метода миниинвазивных лапароскопических операций, с помощью той камеры, которую предоставили нам, это то, что мы соблюдаем принцип доказательной медицины. Визуализация хода операций, ее документирование, позволит пациенту использовать эти материалы в последующей жизни, при каких-то осложнениях можно оспорить качество хирургического вмешательства или же его целесообразность. Необходимость этого оборудования это и безопасность пациента и комфорт для хирурга, и соблюдение всех стандартов и протоколов, которые от нас требует НСЗУ. Во-первых, нет перевязочного материала, салфетка кладется, и на второй день убирается и можно мазать зеленкой. Второе, что нет самого послеоперационного периода. Человеку можно на второй день поменять повязку и врач его может отпустить. Это хирургия одного дня. Но мы на всякий случай держим немного в больнице, чтобы быть уверенными в своей правоте. Но перспектива, это прооперировали сегодня утром, а вечером пациент может пойти домой, - сообщил Александр Демьянов.

На уточняющий вопрос, есть ли в других николаевских больницах аналогичное оборудование, Александр Демьянов ответил утвердительно, и добавил, что благодаря этой помощи БСМП уже обгоняет другие медучреждения.

Так, хирургическое отделение получило Full HD монитор производства США и камеру производство Китай. Заведующий хирургическим отделением Игорь Головин отметил, что сигнал позволяет более качественно оказывать помощь, а оперативное вмешательство становиться более безопасным, к тому же такое оборудование сохраняет зрение хирургам. Что касается стоимости оборудования, то монитор стоит 4 тысячи долларов, а камера – 6 тысяч 300 долларов. Стоит отметить, что новое оборудование уже успели протестировать и провели несколько операций.

Игорь Головин также сообщил, что в планах собрать еще одну лапароскопическую стойку, потому что количество оперативных вмешательств с помощью такого оборудования можно расширять.

— Так как операций делается больше, все отделения, которые осваивают методику лапароскопии, конечно, мы друг у друга за спиной стоим и одной стойки нам недостаточно. Мы сейчас поставили цель собрать еще одну лапароскопическую стойку, чтобы делать большее количество операций одновременно и не мешать друг другу, а также не задерживать больных в оказании помощи, - сообщил Игорь Головин, добавив, что из 13 хирургов в отделение у 7 есть навыки работы с таким оборудованием. Также их используют и другие узкие специалисты: гинекологи, травматологи, нейрохирурги.

Игорь Головин Владислав Чайка

В свою очередь, Владислав Чайка акцентировал, что многое зависит от профессиональности врачей, но, тем не менее, технику необходимо обновлять. Также он добавил, что общественная организация «Миколаїв - єдина родина» не первый раз уже сотрудничает с БСМП и другими больницами.

— Мы стараемся помочь, чтобы наши горожане здесь не задерживались. Я в принципе понимаю, чего и где не хватает, и где, что требуется, поэтому это очень легко, - заявил Владислав Чайка, отвечая на вопрос, от кого исходила инициатива в приобретение нового оборудования.

Напомним, как в октябре 2018 года николаевская БСМП получила 50 спецкроватей из голландской больницы – деньги на транспортировку дали местные бизнесмены.