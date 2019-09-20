Жителей Николаевщины зовут на службу в 79-й десантно-штурмовой бригаде

Ингульский районный военкомат города Николаева приглашает на военную службу по контракту в воинской части А0224 (79-й отдельной десантно-штурмовой бригады) Десантно-штурмовых войск Украины.

Об этом сообщили в СЗИ Ингульского РВК.

Денежное обеспечение военнослужащих зависит от занимаемой должности, воинского звания, квалификации, срока прохождения военной службы. На сегодняшнее время сумма обеспечения для лиц рядового, сержантского и старшинского состава составляет от 13 до 16 тысяч гривен.

Кроме того, предоставляется возможность бесплатного обучения и получения водительского удостоверения категории «В» и «С».

Еще для военнослужащих один раз в год предоставляется: 1) материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере месячного оклада денежного содержания (на основании соответствующих подтверждающих документов); 2) денежная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного очередного отпуска в размере месячного денежного обеспечения.

При переезде к новому месту военной службы в другой населенный пункт выплачивается денежная помощь в размере 100% месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи.

Кроме того, постановлением Кабмина от 14 мая 2015 года № 406 с июня 2015 года внедрено денежное вознаграждение для лиц, которые призваны на военную службу по мобилизации, на особый период, в случае их принятия на военную службу по контракту (рядовому составу - восемь минимальных заработных плат (16056 гривен), лицам сержантского и старшинского состава - девять минимальных заработных плат (18063 гривен), лицами офицерского состава - десять минимальных заработных плат (20070 гривен).

Для военнослужащих рядового, сержантского состава по контракту также есть еще ряд других льгот и гарантий. Во время прохождения военной службы по контракту военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» от 21 декабря 1991 года № 2011-XII (с изменениями) имеют право на следующие льготы:

1. Получение жилья за счет государства.

Справка. В случае отсутствия служебного жилого помещения военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и не состоящие в браке, могут размещаться в специально приспособленных казармах в расположении воинской части, а также в семейных общежитиях. Военнослужащие, имеющие выслугу военной службы 20 лет и более, имеют право на получение постоянного жилья.

2. Вещевое обеспечения в соответствии с установленными нормами.

3. Использование ежегодного основного отпуска с сохранением денежного, материального обеспечения и денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения.

4. Получение подъемной помощи в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи военнослужащего, который переезжает с ним на новое место военной службы, при переезде на новое место военной службы в другой населенный пункт, в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное учебное заведение, срок обучения в котором составляет не менее шести месяцев, или в связи с передислокацией воинской части.

5. Обеспечение военнослужащих по контракту бесплатными обедами в рабочие дни (или по желанию денежной компенсацией в размере стоимости набора продуктов для приготовления обеда).

6. Бесплатную квалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях.

7. Право на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристических базах Министерства обороны Украины (один раз в год).

8. Получение образования в высших учебных заведениях (высших военных учебных заведениях) без отрыва от прохождения военной службы (по заочной форме обучения).

Справка: Лица рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и продлили срок военной службы по новому контракту, имеют право учиться без отрыва от военной службы в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, а в случае отсутствия возможности подготовки по специальностям в этих учебных заведениях - в других высших учебных заведениях с целью получения высшего образования.

После завершения первого контракта (в том числе шестимесячного контракта), военнослужащие, продлили срок военной службы по новому контракту, могут бесплатно получить высшее образование (специальность).

9. Право на пенсионное обеспечение независимо от возраста в случае, если они имеют на день увольнения со службы выслугу 25 лет и более или при наличии трудового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба.

Вместе с тем в соответствии со ст. 119 «Кодекса законов о труде Украины» (с изменениями) внесены изменения в права граждан Украины, их социальной защиты, призванных на военную службу по мобилизации, на особый период, или принятыми на военную службу по контракту, а именно: за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или принятыми на военную службу по контракту в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявление решения о проведении мобилизации и (или) введение военного положения на срок до окончания особого периода или до дня фактической демобилизации, сохраняются место работы, должность и компенсируется из бюджета средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, в которых они работали на время призыва, независимо от подчинения и формы собственности.

За более подробной информацией и разъяснениями обращайтесь по адресу: Николаев, проспект Мира, д 24-А, и по телефону: 095 001 86 27