В Николаеве с грамотами и батюшкой открыли отремонтированный почти за 2 миллиона гривен сквер в Заводском районе

В пятницу, 20 сентября, в Заводском районе Николаева торжественно открыли обновленную зеленую зону, на углу улицы Пограничной и Малой Морской.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Отмечается, что эта зеленая зона в течение длительного времени была захламленной и не пользовалась популярностью у жителей микрорайона. И администрация Заводского района решила привести ее в порядок, стала инициатором и заказчиком работ.

«Многие из жителей района даже не знал, что рядом есть фонтан. Но территория была в столь запущенном состоянии, что в фонтане поселились бездомные. Мы решили, что здесь должен быть порядок. Тем более потому, что это место имеет для нашего района важное историческое значение. В первой половине позапрошлого века здесь стояла одна из самых оригинальных церквей города - Богородичная Церковь Всех Скорбящих Радости. Она, кстати, дала название двум прилегающим улицам - Богородичное и Радостной», - рассказал председатель Заводской районной администрации Виктор Дмитрук.

В честь этой церкви на обновленной зеленой зоне был установлен камень и его освятил отец Геннадий.

«Во время торжественного открытия также были отмечены те, кто выполнял работы, и меценаты, которые приняли участие и помогали в благоустройстве этого уголка Николаева. Николаевский городской голова Александр Сенкевич вручил грамоты директору подрядной организации ООО «Приватбуд» Александру Коренди и директору компании «ВиК», меценату Александру Жаку. Виктор Дмитрук наградил директора ООО «РЕАЛ ЭСТЕЙТ» Александра Братко. Помощь также предоставил предприниматель Алексей Николаев», - говорится в сообщении.

Восстановление зеленой зоны стоило 1 миллион 800 тысяч гривен. Мэр города Александр Сенкевич отметил, что это не работа одной администрации или подрядной организации.

«Николаев - город не Сенкевича, не отдельных чиновников или депутатов. Это наш с вами город. И тем, что мы в последние годы его обновляем и украшаем, мы обязаны всем вам, николаевцам. Еще хотел бы отметить депутата Вячеслава Карцева, который был настойчивым и последовательным в вопросе выделения денег на то, чтобы здесь наконец стало красиво. Ваша же задача не только отдыхать здесь, приводить сюда своих детей и внуков, а и беречь наше общее имущество. По-настоящему болеть за свой родной город», - отметил Александр Сенкевич.

Теперь на этой зеленой зоне работает фонтан. Появились новые зеленые насаждения, установлены скамейки и урны, новые уличные стильные фонари. Мамы и дети радуются благоустроенным пешеходным дорожкам.

Напомним, как на Харьковщине с шарами и перерезанием ленточки чиновники торжественно открыли остановку и мусорник.