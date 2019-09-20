Николаевские полицейские встретились со школьниками и студентами, чтобы поговорить о буллинге: «Травля слабых во взрослой жизни не уважается»

В рамках «Всеукраинской недели противодействия буллинг» ежедневно, начиная с 16 по 20 сентября на территории Николаевской области ювенальные полицейские и сотрудники отделов превенции встречались со школьниками и студентами, педагогическим составом и представителями органов образования и местной власти, чтобы вместе обсудить важные проблемные вопросы травли в учебных заведениях.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

18 и 19 сентября полицейские отдела ювенальной превенции Главного управления Национально полиции и участники платформы влиятельных бизнесменов и известных людей Николаева «МрийДий», которым не безразлична дальнейшая судьба подрастающего поколения, отправились на встречу с учениками школы № 51 и студентами Николаевского колледжа культуры и искусств для того, чтобы поделиться с детьми собственными жизненными историями и советами как противостоять буллингу.

Спикерами на мероприятиях выступили:

Андрей Марголин - совладелец сети ювелирных салонов и ломбардов «RoyalCredit»; Иляна Волкова - основатель ТМ «Bira», сети салонов красоты «Философия красоты Иляны Волковой»; Артем Гумилевский - директор по развитию ООО «Золотой Колос», помощник депутата областного совета по вопросам культуры, фотограф, фотохудожник, основатель студии «фотозона», член объединения артфотографов Николаева MУPH; Кирилл Ющишен - предприниматель, соучредитель организации «МрийДий», журналист; Майкл Рябов - бизнесмен, основатель и владелец «Оконная фирма «Окнадвериум», издание «COLIBRI», студии дизайна «Riabov Dilantix», РА «Пиар Групп», известный Insta-блогер; Олег Чередниченко - владелец компании и основатель бренда «Николаевский наполеон», совладелец ресторанов «Пьяная вишня», «Львівські пляцки», победитель телевизионного шоу «Король десертов».

«Главное, что хотели донести полицейские и известные гости мероприятия до сознания юных горожан, что травля слабых во взрослой жизни не уважается и не добавляет уверенности или авторитетности. Помочь тому, кто нуждается в твоей поддержке, прекратить издевательство над сверстником со стороны невоспитанных и закомплексованных одноклассников - именно так ведет себя лидер, который в будущем своим трудом, саморазвитием и постоянным совершенствованием обязательно достигает успехов. А, к сожалению, те, кто соответствующих выводов не сделал, и приоритетом в жизни поставил буллинг, как показывает опыт, чаще всего преступают закон, а об их дальнейшей судьбе догадаться не сложно», - отметили в полиции.

Начальник отдела ювенальной превенции николаевского главка полиции майор полиции Сергей Демидов пожелал школьникам мечтать о лучшем будущем, всегда быть счастливыми и выбирать жизнь без буллинга.

В завершение полицейские с детьми устроили флешмоб «Прощай, буллинг» и одновременно в каждом районе Николаевщины спустили на воду в дальнее плавание бумажные кораблики с надписями о негативных эмоциях, связанные с таким позорным социальным явлением, как буллинг.