Киевлянин Крейнин заявил, что не посещает заседания исполкома Николаева из-за «умственно отсталого Сенкевича, который ищет, где бы украсть»

Дмитрий Крейнин, архивное фото Член исполнительного комитета Николаевского горсовета киевлянин Дмитрий Крейнин, которого решили исключить из состава исполкома, заявил, что не посещает заседания потому что не может работать «с умственно отсталым человеком» (мэром Александром Сенкевичем, - ПН), который ищет в каждой ситуации возможность украсть.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, 20 сентября, в Николаеве члены исполкома обсудили новый регламент своей работы и решили убрать киевлянина Крейнина из состава.

— Мэр, вместо того, чтобы заниматься проблемами города отвлекает внимание горожан на бредовые вещи. Мое нахождение или не нахождение там не влияет на принятие решений, не блокирует работу этого органа, а, следственно, на развитие города. Этими шагами он прикрывает обыкновенный, явный, постоянный, преступный грабеж, - прокомментировал Крейнин свое исключение из состава исполкома Николаевского горсовета.

При этом свое отсутствие на большинстве заседаний он объяснил тем, что не может работать вместе с мэром Николаева Александром Сенкевичем.

— Мое отсутствие на заседаниях связано с невозможностью работы с умственно отсталым человеком, ищущим в каждой ситуации, где бы украсть ему или его родственникам. На всех заседаниях до его восстановления в должности по явно незаконному решению суда, я присутствовал. После восстановления, город не имел шансов, - заявил он.

Также он добавил что у него могли бы быть определенные достижения за время работы в Николаевской области, «если бы мнение депутатов, представителей людей города, выраженное в недоверии ужасному мэру, было исполнено».

Напомним, что 12 апреля, в ходе заседания исполкома, мэр Александр Сенкевич заявил, что хочет исключить из состава исполнительного комитета Николаевского городского совета двух членов: киевлянина Дмитрия Крейнина и экс-главу Николаевской ОГА Александра Садыкова из-за их постоянной критики.

Незадолго до этого, Дмитрий Крейнин объяснил, что редко приезжает в Николаев после восстановления Александра Сенкевича в должности мэра, потому что последний не захотел с ним работать. В свою очередь, Александр Садыков заявил, что заявил, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обязан АП своим восстановлением.

Позже, после заявления мэра о переформатировании состава исполкома, Александра Сенкевича заявил, что у Сенкевича, как и у всей вертикали действующего Президента Украины Петра Порошенко - истерика, а Дмитрий Крейнин выступил против решения мэра.