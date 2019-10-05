В Николаеве много хороших музыкантов, но они уезжают отсюда, - экспертка

В Николаеве много хороших профессиональных музыкантов, но они уезжают из Николаева, потому что тут нет развития.

Об этом заявил музыковедка Ирина Жадик, сообщает интернет-журнал «NikLife».

- Мне кажется, культурный уровень нашего города нужно все-таки немножко поднимать. Потому что у нас, бывает, приезжают очень хорошие музыканты, очень хорошие танцоры, и на их концерты не идут. А приезжает Олег Винник, и у него аншлаг, все распродано. Ну, это более такая простая музыка, на бытовых интонациях. То есть, она легко воспринимается людьми. Но получается, что у нас на самом деле в городе много хороших музыкантов, но им тут делать потом нечего, и они уезжают из города. Мы теряем действительно хорошую базу, хороших музыкантов. Они тут не остаются. По крайней мере, мало кто остается. А если остаются, получается, как бы, «музыка для музыкантов», в своих кругах. И мало кому это интересно слушать, к сожалению. Слушателей мало. Опять, таки же, все зависит от воспитания, - отмечает музыковедка.

По ее словам, несмотря на музыкальные мероприятия в Николаеве, в «маршрутках» и общественных местах все равно продолжает звучать шансон, а многие городские концерты включают в себя однообразный репертуар. И по ее мнению, это проблема не одного и не двух лет, а целого поколения, проблема того, что внушается зрителям с экранов и в интернете, а также отсутствие должного внимания к этому в школах.