Николаевской девочке-подростку нужна помощь – ей собирают деньги для срочной операции

Жительница села Шевченково Николаевской области Елена Макарова просит о помощи в сборе средств для своей 15-летней дочери Виктории, которая страдает от экстрофии мочевого пузыря. Девочке предстоит операция в Сербии, но семья не смогла собрать всю нужную сумму.

Об этом сообщается в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Девочку многие годы лечили в Днепре, оттуда направили в Харьков, после обследования направили в Сербию, так как в Украине больше помочь не могут. Виктории на данный момент сделали более 15 операций.

«Но операция в Сербии очень дорого стоит. 20 тысяч евро, это с расходами на реабилитацию и проживание. Операция назначена на 15 октября 2019 года, а вылет 12 октября. Мы своими силами смогли собрать только 12 тысяч евро, но ещё 8 тысяч евро нужно найти. Мы очень надеемся на помощь неравнодушных людей, так как осталась всего одна неделя», - рассказывает мать девочки.

Номер карты для пожертвований 4149499118855897 (Макарова Елена Ивановна).