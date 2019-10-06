«Медико – Природничий Университет» поздравляет с Днём Учителя!

Студенты «Медико – Природничий Университет» креативно поздравили ректора университета М.А.Волкова, научно-преподовательский состав, администрацию ПВНЗ «МПУ» с профессиональным праздником – День Учителя!
Поздравление проходило в стенах любимого всеми студентами и преподавателями университета.
«Медико – Природничий Университет» от лица всего дружного коллектива поздравляет всех с Днём Учителя, желает успехов в работе, мира в семье и крепкого здоровья!
«Медико – Природничий Университет» продолжает осенний набор студентов на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям :
223 МЕДСЕСТРИНСТВО
Специализации:
- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);
- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);
- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);
- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);
- сестра медицинская по диетическому питанию.
053 ПСИХОЛОГИЯ
Специализации:
- практическая психология;
- медицинская психология.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А
Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/
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Медико - Природничий Университет" приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!