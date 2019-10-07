Ирония, глобальные проблемы и самураи: в Николаеве показали лучшую анимацию от фестиваля Linoleum

В субботу, 5 октября, в здании 8 причала состоялся показ лучшей мировой анимации от фестиваля Linoleum. Показ происходил в рамках Дней современного искусства, которые организовывает платформа MY ART.

Об этом сообщает NikLifе.

В Николаев приехали 12 лучших фильмов из конкурсной программы фестиваля. На экране перед зрителями были анимации из США, Германии, Франции, Китая, Великобритании, Швейцарии, Японии, Эстонии и Украины. Тематики пестрили разнообразием, равно как и исполнение.

Можно было увидеть как стоп-моушн анимацию о временах, когда в Китае существовал запрет на второго ребенка в семье, так и покадрово отрисованный, максимально ироничный фильм от украинца Никиты Лыськова «Кохання». Также были показаны анимации о мигрантах, эпохе потребительства, самураях, Brexit и другом.

Зрители очень тепло приняли показ, все места были заняты еще до начала мероприятия, но интерес николаевцев это не отпугнуло и многие смотрели фильмы стоя. После просмотра организаторка Linoleum Анастасия Верлинская пообщалась со зрителями, ответила на их вопросы и рассказала о увиденных анимациях.

Напомним, что днем ранее на этом же месте открылась выставка AGE.