В Саудовской Аравии иностранным неженатым туристам разрешили селиться в один гостиничный номер

В Саудовской Аравии иностранным туристам, не состоящим в браке, разрешили заселяться в один гостиничный номер на двоих.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на комиссию по туризму и национальному наследию, передает «Левый Берег».

До сих пор неженатым парам разрешалось селиться в одном номере лишь после предъявления доказательств того, что они находятся в супружеских отношениях. Новые правила не распространяются на граждан Саудовской Аравии, которым по-прежнему придется предъявлять свидетельство о браке.

Сообщается также, что власти в Эр-Рияде разрешили женщинам, причем не только иностранкам, но и местным, заселяться в одноместные номера в отелях.

В Саудовской Аравии реализуются реформы, призванные сделать страну более открытой для иностранцев, в частности, расширяются и права женщин.