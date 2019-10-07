Ночью в Николаеве ожидаются заморозки, а послезавтра до +20

В Николаеве ночью в понедельник, 7 октября, ожидаются заморозки. 8 и 9 октября температура воздуха днём повысится до 15-20 градусов тепла.

Об этом сообщают в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Под давлением холодной воздушной массы дожди прекратятся. Произойдет дальнейшее снижение температуры. 8-9 октября в ночные и утренние часы будет наблюдаться стихийное явление - сильные заморозки в воздухе 0-5 °, в Николаеве 0-2 ° (II уровень опасности, оранжевый).

Температура 8 октября + 10 + 15 °, 9 октября теплее - + 15 + 20 °.

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