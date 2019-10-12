В музее Верещагина открыли выставку, посвященную подвигу героев в Донецком аэропорту

В пятницу, 11 октября, в Николаевском художественном музее имени Верещагина состоялось открытие выставки «АЕРОПОРТ», которая приурочена к наступающему Дню защитника Украины и посвящена подвигу героев в Донецком аэропорту.

Об этом сообщает NikLife.

Так, в экспозиции, которая включает в себя около двадцати картин, были показаны работы художника, студента Львовской национальной Академии искусств Олега Дробоцкого. Картины созданы по мотивам фотографий Сергея Лойко, видеоматериалов, снятых бойцами, а также на основе их рассказов и выполненные в черно-белых тонах.

Как отмечалось во время торжественного открытия, основная цель выставки – «не дать забыть людям, что в Украине идет война, и напомнить о тех, кто борется за скорейшее наступление мира в стране». Экспозиция уже успела побывать в нескольких городах Украины, а сам Олег Дробоцкий подписал контракт на военную службу.

На открытии присутствовал и городской голова Александр Сенкевич, который отметил, что именно такое искусство оставляет память потомкам.

— Кожен художник малює свiй час. Можно малювати квіти і красиві пейзажі. Це, звичайно, красиво і необхідно, але коли художник пише свою реальність він передає нащадкам майбутнє. Інформацію про те, як воно відбувалось. А коли це ще передається з таким емоційним тоном, і в русі, і в такому сюжеті, який хочеться зрозуміти, що воно там далі відбувалось з цієї картинки, то це ще більш цікаво. Особливо цікаво, що це реальність, це не вигадані картини зі спогадів і фантазій, – подчеркнул Сенкевич.

Также присутствовал и непосредственній участник трагических событий Сергей Танасов, который в свою очередь отметил, что художнику действительно удалось передать те эмоции. Он подчеркнул, что именно так выглядит цена мирного неба.

— Ми лише виконали свій обов’язок. Я вважаю, що це святий обов'язок кожного чоловіка – боронити свою землю. Ми виконали свій обов'язок і нас змінили інші хлопці, – подытожил Сергейи попросил всех почтить память погибших героев минутой молчания.

Напомним, что 5 лет назад, 26 мая 2014 года, началась оборона Донецкого аэропорта, которая продолжалась 242 дня. По данным украинского независимого проекта «Книга памяти павших за Украину», которые были обнародованы в январе 2018 года, потери украинских военных за период обороны ДАП составляют 100 человек погибших. Число раненых, согласно сообщениям в СМИ, оценивается в 440 человек. Точное место гибели четырех бойцов не удалось установить, поэтому их имена не были внесены в этот перечень. Еще четверо человек в январе 2018 года отсутствовали в этом списке – их тела не были найдены.