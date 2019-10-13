В Google Maps добавили функции для людей с нарушениями зрения

В мобильном приложении Google Maps появились функции для незрячих и людей с нарушениями зрения.

Об этом сообщается в блоге компании.

Во время пеших прогулок, приложение будет озвучивать человеку его местоположение, расстояние до поворотов и наличие пешеходных переходов. Голосовые сообщении будут похожи на объявления в общественном транспорте.

Пока что функция доступна для Android и iOS только на английском и японском языках. Однако в компании отмечают, что остальные языки разработчики планируют добавить позже.

Ранее сообщалось, что пять украинских школьников получили медали на Международной конференции молодых ученых в Малайзии. Золотую медаль в категории «Инженерия» завоевал 11-классник Львовского лицея №8 Дмитрий Лопушанский. Парень представил проект «Мультифункциональное устройство для незрячих HelpyEyes». Прибор поможет людям с недостатками зрения лучше ориентироваться в пространстве.