В США создали светодиодную скульптуру в виде плюса, показывающую уровень загрязнения воды в реке Гудзон

На водах реки Гудзон появилась светодиодная скульптура в виде плюса, которая показывает уровень загрязнения воды в реке.

Об этом сообщает интернет-журнал «Design Mate».

Проект под названием «+ Pool Light» осуществили Playlab и Family New York. Светодиодная скульптура в виде плюса 15 на 15 метров, оснащена датчиками, разработанными Земной обсерваторией Ламонта-Доэрти (LDEO) Колумбийского университета.

«Датчики в режиме реального времени измеряют качество воды и посылают сигналы светодиодам. Если скульптура светится голубым — все в порядке, если розовым — патогенные организмы в воде, вероятно, превышают безопасный уровень», - говорится в сообщении.

Отмечается, что знак «+» символизирует позитивные изменения в качестве воды с момента подписания закона о чистой воде в 1972 году, запрещающего сливать промышленные отходы и сточные воды в реки.

Скульптура является частью более грандиозного проекта по установке в Гудзоне большого открытого публичного бассейна в форме плюса, который находится на стадии разработки уже 6 лет из-за бюрократических препон.

Напомним, что ранее в США запустили первую плавучую систему Ocean Cleanup, созданную для очищения океана от пластикового мусора.