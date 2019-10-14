53 отеля Коблево устроили большой субботник

Председатель Сообщества предпринимателей Коблево Олег Боз продолжил славный обычай проводить в курортной зоне большие субботники два раза в год. Стоит отметить, что традиция подготавливать Коблево ко встрече гостей весной и наводить порядок после окончания туристического сезона осенью, успешно продолжается уже третий год, и с каждым разом желающих принять участие в уборке Коблево становится всё больше.

Об этом сообщает koblevo.news.

На этот раз в субботнике приняли участие представители более полусотни баз отдыха и 17 жителей села Коблево.

В общении с корреспондентом издания Олег Боз напомнил о том, что 2019 год был объявлен годом чистоты и благоустройства Коблево, – несмотря на то, что первые шаги к установке мусорных баков и урн по всему городку были сделаны в прошлом сезоне, 2019-ый показал реальный интерес предпринимателей привести Коблево к уровню европейского курорта. За это лето на улицах появилось более ста урн, а выложенные плиткой тротуары дополнили процесс благоустройства.

Сценарий действий субботника 12 октября, был аналогичен отработанному за годы распорядку: в 9.00 общий сбор у Стеллы Коблево, раздача инвентаря и расходных материалов, разбивка на группы по локациям согласно карте курортной зоны и, конечно, традиционное совместное фото.

Зам главы Сообщества предпринимателей Олег Ангелов рассказал о том, что главной особенностью субботника в этот раз стало внедрение совместного социального проекта благотворительного фонда «Развитие Коблево» и Отдела социальной защиты населения под руководством Раисы Боднар.

«И ОО «Сообщество предпринимателей Коблево», и БФ «Развитие Коблево» уже давно работают бок о бок с сельским советом. Многие жители Громады знают благотворительный фонд и обращаются туда за помощью. В этот раз его основатель Олег Константинович предложил начальнику Отдела соцзащиты граждан Коблевской ОТГ помочь людям из малообеспеченных семей получить дополнительный доход за помощь в уборке территории курортной зоны. Таким образом, убирать территорию нам сегодня помогали 17 жителей села Коблево, каждый из которых получил за свой труд по 250 грн. Подобный формат работы удобен для тех предпринимателей, которые хотели принять участие в субботнике, но по разным причинам не могли прибыть на место. А их оказалось целых 17 баз отдыха, владельцы которых просто перечислили деньги для оплаты труда людей, а мы с Отделом соцзащиты нашли этих людей», – поделился Олег Ангелов.

Надо отметить, что погода способствовала полезным физическим нагрузкам на природе с пользой для самой природы, и за несколько часов обочины курорта Коблево освободились от бутылок; бумага и пакеты из-под бордюров перекочевали в мусорные мешки; курортные улицы стали заметно чище.

Мусора собрали столько, что переполненному трактору от КП «Селькомунхоз» пришлось делать две ходки от с. Коблево до с. Лугового, за которым находится свалка ТБО Березанского района.

По словам Олега Боз следующая массовая уборка территории состоится весной-2020, и, как правило, пройдет в два этапа: до майских праздников и после них.