Спасатели предупредили николаевцев об опасности ядовитых грибов

На Николаевщине начался грибной сезон, и спасатели напомнили правила, которые следует соблюдать грибникам.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели включили в список следующие правила:

- никогда не собирайте грибы, которых не знаете; - если гриб вызывает хоть малейшее сомнение, не кладите его в корзину; - старайтесь искать и собирать губчатые грибы, в наших широтах среди них наименьшее количество ядовитых; - если вы собрали грибы и принесли их домой, тщательно проверьте каждый перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки; - не употребляйте сырые грибы; - перед приготовлением любого блюда грибы необходимо отварить в подсоленной воде в течение 10-15 минут; - детям вообще запрещается употреблять грибы.

Если отравление все же возникло, или проявились его симптомы, немедленно промойте желудок слабым соляным раствором и обратитесь в лечебное учреждение.

Спасатели отмечают, что ядовитыми могут быть старые грибы, те, что растут вблизи дорог, промышленных предприятий, мест с повышенным уровнем радиации. Они накапливают соли тяжелых металлов, свинец, радиоактивные частицы. У больных, отравившихся грибами, наблюдаются такие общие признаки болезни: болит внутри, расстраивается желудок, тошнит, начинается рвота, человек чувствует общую слабость. Наблюдается также изменение зрачков. Иногда появляются зрительные и слуховые галлюцинации, судороги, бред. После возбуждения наступает потеря сознания.

Напомним, ранее сообщалось, что двое жителей Николаевщины тяжело отравились ядовитыми грибами.