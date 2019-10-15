Спасатели предупредили николаевцев об опасности ядовитых грибов

На Николаевщине начался грибной сезон, и спасатели напомнили правила, которые следует соблюдать грибникам.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Спасатели включили в список следующие правила:
- никогда не собирайте грибы, которых не знаете;
- если гриб вызывает хоть малейшее сомнение, не кладите его в корзину;
- старайтесь искать и собирать губчатые грибы, в наших широтах среди них наименьшее количество ядовитых;
- если вы собрали грибы и принесли их домой, тщательно проверьте каждый перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки;
- не употребляйте сырые грибы;
- перед приготовлением любого блюда грибы необходимо отварить в подсоленной воде в течение 10-15 минут;
- детям вообще запрещается употреблять грибы.
Если отравление все же возникло, или проявились его симптомы, немедленно промойте желудок слабым соляным раствором и обратитесь в лечебное учреждение.
Спасатели отмечают, что ядовитыми могут быть старые грибы, те, что растут вблизи дорог, промышленных предприятий, мест с повышенным уровнем радиации. Они накапливают соли тяжелых металлов, свинец, радиоактивные частицы. У больных, отравившихся грибами, наблюдаются такие общие признаки болезни: болит внутри, расстраивается желудок, тошнит, начинается рвота, человек чувствует общую слабость. Наблюдается также изменение зрачков. Иногда появляются зрительные и слуховые галлюцинации, судороги, бред. После возбуждения наступает потеря сознания.
Напомним, ранее сообщалось, что двое жителей Николаевщины тяжело отравились ядовитыми грибами.