«Выпустите меня, тут, черт возьми, темно!» - ирландец разыграл родственников и друзей на собственных похоронах

Житель Ирландии Шей Брэдли разыграл родственников и друзей, которые пришли к нему на похороны. В момент, когда гроб уже погрузили в землю, из него раздался голос умершего и стуки об крышу гроба. Розыгрыш оказался последней волей покойного.

Об этом сообщает «Meduza» cо ссылкой на дочь Шея Брэдли, которая опубликовала видео на Facebook.

При жизни ирландец Шей Брэдли обожал розыгрыши. Перед смертью он сделал прощальную аудиозапись, которую попросил включить на своих похоронах. Когда Брэдли умер, родственники собрались и оплакивали его у его могилы, как вдруг из гроба раздалось неожиданное «Привет». Затем — стук по дереву и выкрики «Выпустите меня, тут, черт возьми, темно!» Разумеется, это запись — Брэдли решил притвориться, что его похоронили заживо. Судя по всему, родственники чего-то такого и ожидали от него. Запись их не напугала, а развеселила. Слезы сменились смехом, а умерший напоследок завел замогильную песню.

Видео с похорон опубликовала Андреа Брэдли, дочь Шея. Она рассказала, что этот розыгрыш стал его последней волей. «Вот это человек — заставил нас смеяться даже в момент невероятной грусти», — добавила дочь умершего.