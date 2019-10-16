Водоемы Николаевщины находятся в депрессивном состоянии из-за постоянного засорения, - исследование

Николаевский рыбохранный патруль совместно с Институтом рыбного хозяйства НААН Украины проводят контрольные лова в Днепровско-Бугской естуарний системе с целью оценки состояния ихтиофауны.

Об этом сообщает пресс-служба рыбохранного патруля.

Исследования показывают, что в настоящее время водоемы Николаевщины находятся в депрессивном состоянии, вследствие постоянных антропогенных нагрузок, засорения водоемов свалками и неочищенными сбросами. Происходит исчезновение нерестилищ, а из имеющегося состава ихтиофауны в Южном Буге доминирующим является серебряный карась.

Так, результатами мониторинговых научно-исследовательских ловов было установлено, что в составе ихтиофауны в последние годы значительно возрастает численность полупроходной тарани. По сравнению с данными пятилетней давности их показатель вырос с 18 до 27%.

«Контрольные лова проводятся для того, чтобы мы понимали состояние ихтиофауны наших водоемов. В результате исследования мы увидели, что в Южном Буге хорошо воспроизводится тарань. Также результаты зарыбления судака, которое мы проводили в прошлом году. Однако количество интродуцентов (карпа, толстолобика, белого амура) держится на низком уровне. Таким образом, в настоящее время их естественное воспроизводство в целом может быть охарактеризовано, как неблагоприятное. Соответственно возникает необходимость во внедрении комплекса мероприятий по улучшению условий воспроизводства ихтиофауны. Одним из составляющих этого является зарыбление Днепровско-Бугской устьевой системы», - отмечает заместитель начальника Управления - начальница отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Евгения Хиренко.

Также согласно исследованиям, в последнее время в Южном Буге возросло количество молодежи красноперки, окуня и щуки. Урожайность за серебристым карасем остается на уровне средних многолетних величин, а леща - низкая.

«Следует отметить, что урожайность за лещом достаточно низкая, что ориентирует на увеличение объемов рыбоводно-мелиоративных мероприятий, где более приоритетным выглядит зарыбление подрощенной молодежью - сеголетками», - комментирует результаты исследований старший научный сотрудник Института рыбного хозяйства (Киев), кандидат биологических наук Константин Гейна.

Заметим, что вселение растительноядных видов рыб в водоемы имеет большое рыбохозяйственное значение и должно рассматриваться как важнейшее средство улучшения рыбопродуктивности водоемов Николаевской области.