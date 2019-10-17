99% николаевских прокуроров согласны пройти переаттестацию и работать в Офисе генпрокурора

В Николаевской области 99% прокуроров изъявили о желании пройти аттестацию и работать в Офисе Генерального прокурора Украины.

Об этом заявляют на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Такие же показатели согласия на прохождение аттестации у Волыни, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской и Черкасской областей. В остальных областях этот показатель превышает 90%.

По предварительным подсчетам, всего в кадровые службы органов прокуратуры поступило заявлений на прохождение аттестации от 96% прокуроров. Прием заявлений завершился в 18:00. 15 октября 2019 также продолжают поступать заявления, отправленные по почте.

Также сообщается, что работать в Офисе Генерального прокурора намерены 80% прокуроров Генеральной прокуратуры. Они начнут процесс аттестации первыми по тестированию на знание и умение применить закон.

В Генпрокуратуре отмечают, что аттестация прокуроров состоит из проверки профессиональных компетенций, общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Конечная цель реформы - создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество.

Напомним, экс-прокурор Николаевской области Тарас Дунас обязал 17 своих подчиненных дежурить на рабочих местах с 19 по 22 июля – накануне и в разгар выборов в Верховную Раду. При этом, прокуроры выразили свое недовольство дежурством.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в 2020 году планирует провести переаттестацию сотрудников региональных и местных прокуратур.