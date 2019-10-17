Антикоррупционный департамент Николаева анализирует, насколько эффективно чиновники используют бюджетные средства города

Отдел аналитической и контрольно-ревизионной работы департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета регулярно проводит исследование эффективного использования бюджетных средств, в том числе на соблюдение требований Закона Украины «О публичных закупках», исполнительных органов Николаевского городского совета и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Об этом сообщает на странице департамента в Facebook.

Информация направляется этим учреждениям для рассмотрения и принятия надлежащих мер, а также для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований действующего законодательства.

Например, в «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» было проведено оперативное совещание с членами тендерного комитета и представителями бухгалтерии, по результатам которой вынесен выговор заместителю главного бухгалтера. В «Центр первичной медико-санитарной помощи №2»к дисциплинарной ответственности были привлечены председатель и заместитель председателя тендерного комитета. Также указано на необходимость проведения дополнительных занятий с членами тендерного комитета. Со стороны управления здравоохранения горсовета руководителям КНП НГС «ЦПМСД №2» и городской больницы скорой медицинской помощи указано на необходимость направить на повышение квалификации членов тендерного комитета.

Также сообщается, что КП «Эксплуатационное линейное управление автодорог» исправили нарушения действующего законодательства в тендерной документации при объявлении процедуры закупки. А ответственные лица предупредили о персональной ответственности за нарушение требований Закона Украины «О публичных закупках», а также указали на необходимость усиления контроля за соблюдением его предписаний.

В департаменте труда и социальной защиты населения была создана комиссия и проведена проверка по поводу использования средств, выделенных из городского бюджета городским приютом для престарелых и инвалидов.

«Управлением по вопросам культуры и охраны культурного наследия приняты меры по пресечению выявленных нарушений при проведении публичных закупок и по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. Ответственные лица предупреждены о персональной ответственности за нарушение требований Закона Украины «О публичных закупках», - говорится в сообщении.

Напомним, что в мэрии Николаева подписали меморандум о внедрении проекта «Бюджетный сканер».