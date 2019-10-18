«Укрзалізниця» назначила 12 новых поездов на время школьных каникул

Государственная акционерная компания «Укрзалізниця» на время осенних школьных каникул назначила 12 дополнительных поездов для удовлетворения повышенного спроса на поездки.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в частности, поезд № 162/161 Николаев - Киев будет курсировать в Киев 24 октября и 2 ноября, в Николаев - 25 октября и 3 ноября. Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

Поезд № 192/191 Львов - Киев отправится в рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

Поезд № 204/203 Львов - Днепр будет курсировать до Днепра 16, 18, 20, 22, 24 октября, во Львов - 17, 19, 21, 23 и 25 октября.

Поезд № 205 Покровск - Харьков осуществит рейсы в обоих направлениях 20, 26 октября, 1 и 3 ноября.

Поезд № 215 Днепр - Умань в Умань отправится 18 октября, в Днепр - 19 октября. Поезд № 217/218 Киев - Рахов 25 октября и 1 ноября будет курсировать до Рахова.

В обратном направлении - 27 октября и 2 ноября. Поезд № 237 Днепр - Киев отправится в обоих направлениях 25 октября и 3 ноября.

Поезд № 242/241 Одесса - Днепр с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день в направлении Днепра (кроме 1 ноября), с 16 октября по 1 ноября - через день в Одессу.

Поезд № 252/251 Одесса - Днепр будет курсировать 25 октября, 1 и 3 ноября. Обратно - 26 октября, 2 ноября. Поезд № 268/267 Ковель - Киев 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3 ноября отправится в Киев. В обратном направлении - 18, 21, 23, 25, 28, 30 октября и 1 ноября.

Поезд № 275/276 Днепр - Львов 16, 18, 20, 22 и 24 октября отправится во Львов, 17, 19, 21, 23 и 25 октября - в Днепр.