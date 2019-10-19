Глава Нацполиции назначил начальника департамента киберполиции и его первого заместителя

Александр Гринчак В субботу, 19 октября, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о назначении на должность начальника Департамента киберполиции полковника Александра Гринчака. Его первым заместителем назначен Сергей Крапива.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в ближайшее время подразделение будет меняться и развиваться.

«Киберполиция является очень важной частью криминального блока всей Нацполиции. В настоящее время цифровизации всех сфер жизни умение специалистов подразделения киберполиции являются крайне необходимыми. Поэтому перед новым руководством стоит важная задача - сохранить высокий уровень работы подразделения и приумножить его».

Новоназначенный глава Департамента киберполиции рассказал, что сейчас уже создана концепция совершенствования подразделения. Ее основой остается качественный подбор кадров и современный подход к работе.

Справка:

Гринчак Александр Васильевич, полковник полиции. Родился 17 июля 1978 на Львовщине. В органах системы МВД работает с 1995 года. До назначения на должность начальника Департамента киберполиции возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем Департамента защиты экономики и работал в должности первого заместителя начальника Департамента киберполиции.

Согласно данным его электронной декларации за 2018 год, он имеет четвертую часть квартиры в Киеве (вместе с матерью, отцом и братом), которая была приобретена в 1997 году. Также из недвижимости он указал квартиру тещ в столице.

Также у его тещи есть «Lexus», стоимость которого на момент покупки в 208 году составила 700 тысяч гривен.

Что касается доходов, то он получил 371 тысячу гривен зарплаты по основному месту работу. Больше у начальника департамента ничего не указано.