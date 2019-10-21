«Более 19 часов» Австралийская авиакомпания установила новый рекорд самого длинного в мире беспосадочного авиаперелета

Австралийская авиакомпания Qantas успешно выполнила первый в истории беспосадочный рейс из Нью-Йорка в Австралию. Самолет приземлился в Сиднее, его длительность рейса составила 19 часов 16 минут.

Об этом сообщает Business insider.

На борту было 40 пассажиров и 10 членов экипажа, включая четырех дежурных пилотов. Каждому пассажиру, который участвовал в знаковом авиарейсе, выделили место бизнес-класса, которое можно было переоборудовать в кровать.

Во время полета был проведен ряд экспериментов, результаты которых позволят оценить самочувствие пассажиров и членов экипажа.

"Исследования помогут в будущем составить список кандидатов в члены экипажа и разработать нормативы обслуживания клиентов на сверхдальних рейсах", – сообщили в компании.

В дальнейшем авиаперевозчик планирует запуск сверхдлительных рейсов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк.

Напомним, британская компания испытала летающее такси – его планируют использовать для путешествий до 800 километров.