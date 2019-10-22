В Николаеве установили два пункта приема жидких бытовых отходов

В Николаеве по двум адресам установили пункты приема жидких бытовых отходов.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского областного совета.

Пункты были установлены из-за того, что водители ассенизаторских машин сливают жидкие бытовые отходы в пригороде полей и в ливневую канализацию.

«Согласно действующему законодательству Украины и природоохранным кодексом нарушения, связанные со сливом в неприспособленных для этого местах жидких бытовых отходов, влекут за собой наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 минимальных заработных плат», - сказано в сообщении.

Таким образом, были определены места для обустройства блочными модульными пунктами первичного приема жидких бытовых отходов. На сегодняшний день они действуют по следующим адресам Ингульский район - ул. Троицкая, угол улицы Новозаводской, а также микрорайоне Соляные – улица архитектора Старова, 11 (КНС 22).

Напомним, год назад депутаты Николаевского областного совета, члены постоянной комиссии по экологическим вопросам обратились к членам исполнительного комитета горсовета за помощью в ситуации с незаконным скидыванием отходов в непредвиденных для этого местах.