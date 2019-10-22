«Срок действия до двух лет и видеофиксация экзаменов»: В Украине изменили правила выдачи водительских прав

В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.

Сообщается, что изменения касаются будущих водителей и автошкол и призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, упростить аккредитацию заведений, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.

Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:

- допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей; - практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен; - срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет; - возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов; - свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.

Во взаимодействии территориальных органов МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве для практического занятия.

Данная инициатива позволит ввести мониторинг знаний каждого слушателя.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. В частности, функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.

Процедура оформления водительского удостоверения также изменилась. Основные нововведения:

- получить или обменять права невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность; - в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-факторе.

Напомним, ранее Кабмин ужесточил выдачу водительских прав для украинцев