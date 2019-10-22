Во вторник, 22 октября, в Николаевский зоопарк из Франции привезли снежного барса Тикси.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на директора зоопарка Владимира Топчего.

Тикси доставили специальным транспортом из зоологического и ботанического парка Mulhouse, что во Франции. Его передали в рамках Международной Программы разведения снежных барсов в Европе.

«Сегодня мы можем сказать, что нам удалось укомплектовать пару снежных барсов после трагических событий лета 2016 года. Мы очень надеемся, что нам удастся благополучно познакомить молодого самца с нашей самкой, и надеемся на получение потомства», – рассказал Топчий на своей странице в Facebook, вспомнив трагический случай, когда предыдущий снежный барс был отравлен.

К слову, на нового обитателя зоопарка уже можно посмотреть – он на экспозиции.